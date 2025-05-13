Домашний лев растерзал и съел хозяина

Rudaw: В Ираке лев набросился на 50-летнего хозяина и съел его

В Ираке полиции пришлось ликвидировать домашнего льва, который растерзал и съел хозяина в провинции Наджаф. Об этом сообщает агентство Rudaw.

Нападение произошло в четверг, 8 мая, в городе Эль-Куфа. По информации местных властей, хищник набросился на 50-летнего мужчину в саду его дома. «Лев съел большую часть его тела. Поскольку хищник отказывался отходить от останков, мы были вынуждены открыть огонь», — рассказал представитель городской полиции.

Он также заявил, что мужчина много лет держал на придомовой территории львов и других диких кошек. Как отмечает Rudaw, в Ираке долгое время идет борьба с незаконной торговлей экзотическими животными, однако на них большой спрос, а соответствующие законы почти не соблюдаются.

Ранее сообщалось, что в Индии жертвами тигра стали сразу три женщины. Хищник набросился на жительниц штата Махараштра в лесу недалеко от их деревни.