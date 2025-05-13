В России двух подростков признали виновными в теракте за поджог пассажирского поезда

Суд отправил в колонию 2 подростков за поджог пассажирского поезда в Петербурге

Первый Западный окружной военный суд Петербурга отправил в воспитательную колонию двух подростков за серию поджогов. Об этом сообщает «Фонтанка».

Двое жителей Бабаево 16 и 17 лет признаны виновными в совершении теракта. Младший получил девять лет заключения, его старший товарищ — шесть лет.

По данным полиции, 16-летний подросток совершил два поджога по заказу из мессенджера в результате поиска подработки. Он уничтожил вышки сотовой связи, а затем вместе с приятелем ночью 11 августа 2024 года спалил у станции Бабаево локомотив пассажирского поезда, приписанного к депо Московского вокзала в Петербурге.

Суд также постановил взыскать с обоих почти 24 миллиона рублей в качестве компенсации ущерба.

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