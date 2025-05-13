Эксперты проверили версию об изнасиловании найденной висящей на заборе у бара россиянки

Эксперты не подтвердили изнасилование девушки, погибшей на заборе у бара в Перми

Эксперты провели исследование тела 18-летней девушки, найденной без признаков жизни на заборе у бара в Перми. Об этом сообщает Baza.

Версия об изнасиловании не подтвердилась — никаких подтверждений этого на теле девушки не имеется. Вместе с тем, следователи решают вопрос о привлечении к уголовной ответственности группы мужчин, которые пытались «близко познакомиться» с ней, но она испугалась и убежала от них. Перелезая через забор, девушка наткнулась на штырь.

Издание восстановило картину произошедшего: 18-летняя Надежда с подругой отдыхала в баре «Пиво и мясо», там с ними познакомились мужчины. Потанцевав, подруги решили ретироваться, но новые знакомые поджидали их у калитки на выходе с территории, прилегающей к бару. Тогда Надежда решила ускользнуть от них через забор, но неудачно.

В ее крови обнаружили 5,8 промилле алкоголя, что свидетельствует о сильном опьянении. Предварительной версией называется несчастный случай.

12 мая девушку нашли висящей на заборе рядом с баром в Перми. Она была насажена на металлические прутья. В сети распространилась информация о том, что россиянку преследовали мигранты, которые могли угрожать ей изнасилованием. Было возбуждено уголовное дело. МВД отвергло криминальную версию ЧП. Однако возлюбленный девушки заявил, что не согласен с версией о несчастном случае, и попросил продолжить следствие.