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07:39, 13 мая 2025Силовые структуры

Обнаруженная повешенной на прутья забора россиянка находилась в сильном опьянении

В крови пермячки, обнаруженной мертвой на заборе, нашли 5,8 промилле алкоголя
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Жительница Перми, которую нашли на прутьях забора без признаков жизни, была в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края в своем Telegram-канале.

По данным источника, в крови 18-летней девушки обнаружили 5,8 промилле алкоголя. Информация о насильственных действиях не подтверждается, предварительной версией называется несчастный случай.

12 мая девушку нашли висящей на заборе рядом с баром в Перми. Она была насажена на металлические прутья. В сети распространилась информация о том, что россиянку преследовали мигранты, которые могли угрожать ей изнасилованием. Было возбуждено уголовное дело. МВД отвергло криминальную версию ЧП. Однако возлюбленный девушки заявил, что не согласен с версией о несчастном случае, и попросил продолжить следствие.

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