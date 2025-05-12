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17:01, 12 мая 2025Силовые структуры

Дело возбудили в связи с обнаружением повешенной на прутья забора россиянки

В Перми СК возбудил дело после обнаружения повешенной на прутья забора девушки
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Перми возбудили уголовное дело после обнаружения повешенной на прутья забора 18-летней жительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело расследуется по статье 105 («Убийство») УК РФ. По данным следствия, ночью 11 мая около бара в Кировском районе города было найдено женское тело с проникающим колотым ранением туловища. В ходе работы следователи проверят доводы о причастности к преступлению иностранцев, также будет организована проверка законности установки металлического ограждения собственником бара.

По данным, опубликованным в сети, перед смертью девушку преследовали мигранты, которые могли угрожать ей изнасилованием.

Ранее МВД отвергло криминальную версию ЧП. По информации полицейских, причиной трагедии стала случайность.

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