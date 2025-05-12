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18:24, 12 мая 2025Силовые структуры

Возлюбленный повешенной на прутья забора россиянки отверг версию следствия

Парень пермячки, найденной мертвой на заборе, не верит в несчастный случай
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Возлюбленный пермячки, которую нашли на прутьях забора без признаков жизни, отверг версию следствия. Его слова приводит Ura.ru.

Молодой человек заявил, что не согласен с версией о несчастном случае, и попросил продолжить следствие. По его словам, девушка не ходила по «дешевым кабакам и была домашней». «Я уверен, что здесь что-то не так», — сказал россиянин.

Ранее сообщалось, что по факту обнаружения тела Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. В сети распространилась информация о том, что девушку преследовали мигранты, которые могли угрожать ей изнасилованием. Однако МВД отвергло криминальную версию ЧП. По информации полицейских, причиной трагедии стала случайность.

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