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09:46, 13 мая 2025Наука и техника

Европа и Индия договорились о сотрудничестве в пилотируемой космонавтике

ES: Европа и Индия договорились о сотрудничестве в пилотируемой космонавтике
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: European Space Agency / Manuel Pedoussaut / Handout / Reuters

Европейское космическое агентство (ЕКА) и Индийская организация космических исследований подписали совместное заявление о намерении сотрудничать в области пилотируемых космических полетов. Об этом сообщает издание European Spaceflight (ES).

Договор о сотрудничестве, заключенный сторонами, предполагает партнерство на низкой околоземной орбите и в потенциальных лунных миссиях. В частности, стороны решили работать над тем, чтобы системы сближения и стыковки собственных космических кораблей могли взаимодействовать друг с другом.

Соглашение допускает, что ЕКА направит собственных астронавтов на индийскую околоземную станцию, развертывание которой должно начаться в 2028 году.

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Издание подчеркивает, что ЕКА объявило о сотрудничестве с Индийской организацией космических исследований после того, как администрация президента США Дональда Трампа допустила сокращения ряда программ НАСА, в которых партнером выступала Европа.

Ранее ES заметило, что ЕКА отреагировало на возможное сокращение совместных с НАСА лунных программ Orion и Gateway, предлагаемое администрацией Трампа. Комментируя инициативы американской стороны, генеральный директор европейской организации Йозеф Ашбахер заявил, что уже ведутся переговоры с НАСА по соответствующему вопросу, а партнерские отношения ЕКА не ограничиваются исключительно США.

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