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14:14, 13 мая 2025Наука и техника

Конец света произойдет раньше намеченного

Полный распад Вселенной случится раньше намеченного из-за излучения черных дыр
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Специалисты Университета Радбауда (Нидерланды) скорректировали сроки окончательного распада Вселенной. Исследование опубликовано в журнале Journal of Cosmology and Astroparticle Physics.

Сроки наступления конца света рассчитали эксперт по черным дырам Хейно Фальке, физик Михаэль Вондрак и математик Вальтер ван Суйлеком. По их подсчетам, распад Вселенной, связанный с исчезновением всех звезд, произойдет через 10 в 78-й степени лет.

Ученые отметили, что это гораздо раньше намеченного. В 2023 году те же ученые рассчитали, что конец света произойдет через 10 в 1100-й степени лет. Однако тогда они не учитывали влияние черных дыр и нейтронных звезд. Это процесс излучения черной дырой разнообразных элементарных частиц известен под термином «излучение Хокинга».

По оценке специалистов, именно через 10 в 78-й степени лет распадутся белые карлики — самые устойчивые небесные тела. «Окончательный конец Вселенной наступит гораздо раньше, чем ожидалось, но, к счастью, это все еще займет очень много времени», — заявил Хейно Фальке.

Также в исследовании подсчитали сроки исчезновения луны. Естественный спутник Земли должен испариться через 10 в 90-й степени лет.

В феврале группа физиков из США и Швейцарии заявила о получении первых потенциальных доказательств существования параллельных миров. Ученые рассказали о возможной «теневой» вселенной, которая взаимодействует с нашей реальностью на субатомном уровне.

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