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06:51, 26 февраля 2025Наука и техника

Ученые обнаружили доказательство существования параллельной вселенной

News Frol: Физики нашли указывающие на существование параллельных миров аномалии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team / Reuters

Группа физиков из США и Швейцарии заявила о получении первых потенциальных доказательств существования параллельных миров. Об этом сообщает портал News Frol.

По данным издания, ученые обнаружили аномальные квантовые отклонения в ускорителе частиц. Отмечается, что данные изменения не могут быть объяснены с точки зрения классической науки. По мнению ведущего специалиста проекта, полученная информация может указывать на существование невидимой «теневой» вселенной, которая взаимодействует с нашей реальностью на субатомном уровне.

В случае, если данная гипотеза окажется верной, это откроет путь к разработке технологий, позволяющих перемещаться между различными измерениями, говорится в статье.

Ранее ученые-физики Паоло Бассани и Жоао Магейхо подтвердили версию о том, что мир был сотворен так, как это было написано в Библии.

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