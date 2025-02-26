Ученые обнаружили доказательство существования параллельной вселенной

News Frol: Физики нашли указывающие на существование параллельных миров аномалии

Группа физиков из США и Швейцарии заявила о получении первых потенциальных доказательств существования параллельных миров. Об этом сообщает портал News Frol.

По данным издания, ученые обнаружили аномальные квантовые отклонения в ускорителе частиц. Отмечается, что данные изменения не могут быть объяснены с точки зрения классической науки. По мнению ведущего специалиста проекта, полученная информация может указывать на существование невидимой «теневой» вселенной, которая взаимодействует с нашей реальностью на субатомном уровне.

В случае, если данная гипотеза окажется верной, это откроет путь к разработке технологий, позволяющих перемещаться между различными измерениями, говорится в статье.

Ранее ученые-физики Паоло Бассани и Жоао Магейхо подтвердили версию о том, что мир был сотворен так, как это было написано в Библии.