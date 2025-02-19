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11:06, 19 февраля 2025Наука и техника

Физики подтвердили библейскую версию происхождения Вселенной. Что узнали ученые?

Физики Бассани и Магейхо подтвердили библейскую версию происхождения Вселенной
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: gldburger / Getty Images

Ученые-физики Паоло Бассани и Жоао Магейхо подтвердили версию о том, что мир был сотворен так же, как это было написано в Библии. Статью об уникальном открытии они представили в библиотеке Корнеллского университета.

Как утверждают ученые, они смогли доказать версию происхождения Вселенной с помощью математического языка. В статье специалисты заявляют, что «мир возник так, как написано в Библии».

Фото: Grafissimo / Getty Images

Физики использовали механизм математика из России

В статье о создании Вселенной специалисты приводили разные вычисления по определенному методу. Физики опирались на механизм, разработанный математиком Андреем Марковым.

Благодаря вычислительным данным в исследовании ученым удалось сделать вывод, что Вселенная образовалась из хаоса, как описано в священном писании. Из этой картины «складывается упорядоченный мир со стабильной материей, постоянной скоростью света и привычной нам гравитацией», уточняется в статье.

Также специалисты выявили несостыковки в Ветхом Завете. В частности, в Библии написано, что Бог предстает антропоморфным святым с конечностями. В то же время в рамках Вселенной он является вибрацией и энергией, которая определяет все мировые процессы.

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Библейские сюжеты продолжают перекладывать на науку

Ранее британские специалисты нашли возможное объяснение «чуду» из Библии, которое, вероятно, оказалось первым зафиксированным в письменной форме неполным солнечным затмением. Ученые попробовали истолковать причины явления, описанного в Библии.

В итоге выяснилось, что это, скорее всего, просто затмение. В Библии описали явление, которое произошло 30 октября 1207 года до нашей эры. Если выводы авторов верны, то точное датирование солнечного затмения позволяет в том числе определить даты нескольких исторических событий, описанных в Библии. В частности, правление древнеегипетского фараона Мернептаха, вероятно, началось в 1210-1209 годах до нашей эры, то есть раньше, чем считалось до этого.

В 2016-м американские космологи представили видение Вселенной «с точки зрения бога». Ученые создали проект CosmicWeb, чтобы выяснить, как связаны галактики и скопления галактик, из которых главным образом состоит Вселенная. Тогда же ученые представили три гипотетических варианта устройства Вселенной — сети, основанные на размере, близости и относительной скорости отдельных галактик.

Фото: Obbchao / Getty Images

Археологи выявляют модели Вселенной на Земле и делают открытия из Библии

В 2025-м, например, израильские ученые заявили, что им удалось идентифицировать развалины дворца, упомянутого еще в Ветхом Завете. Речь шла о дворце в Маханаиме. В Библии он был описан как место коронации царя Иевосфея.

Помимо этого, ученые Калифорнийского университета связали гибель библейского города с метеоритом. Специалисты нашли свидетельства того, что Талль-эль-Хаммам, располагавшийся в южной части долины реки Иордан северо-восточнее Мертвого моря, исчез из-за падения космического тела около 3600 лет назад. Именно эту катастрофу связывают с описанием гибели библейского города Содом.

Также исследователи сделали важный, но все равно спорный вывод — что древний храм Язылыкая возрастом три тысячи лет представляет собой модель космоса, как его представляли хетты. Ученые исследовали скальное святилище хеттов, индоевропейского народа бронзового века, жившего в 1700-1100 годах до нашей эры. Тогда же специалисты рассмотрели рельефные изображения хеттских божеств. После этого они заключили, что это место — модель Вселенной, охватывающей три царства: подземное, земное и небесное.

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