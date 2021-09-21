Гибель библейского города Содома связали с падением метеорита

Древний город Талль-эль-Хаммам, располагавшийся в южной части долины реки Иордан к северо-востоку от Мертвого моря, был уничтожен из-за падения крупного космического тела около 3600 лет назад. Свидетельства катастрофы были обнаружены учеными Калифорнийского университета, которые связывают ее с описанием гибели библейского города Содом. Их статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Ученые обнаружили 1,5-метровый интервал в слое среднего бронзового века II, который характеризуется наличием обломков и черепками керамики с местами превращенной в стекло поверхностью, а также расплавленным строительным материалом. Все это указывает на аномально высокую температуру (выше двух тысяч градусов Цельсия), которую люди того времени не могли воспроизвести с помощью имеющихся технологий.

По словам археологов, недалеко от города произошел взрыв в результате падения космического тела, аналогичного Тунгусскому метеориту, мощность взрыва которого в 1908 году оценивается в 12 мегатонн тротилового эквивалента. В Талль-эль-Хаммам катастрофа привела к разрушению дворца и окружающих построек, а также гибели людей, чьи скелеты оказались фрагментированы.

В ходе дальнейшего анализа почвы и аномального слоя ученые выявили крошечные сферулы, богатые железом и кремнеземом, а также расплавленные металлы. Помимо этого, был обнаружен шоковый кварц — песчинки, кристаллическая структура которых была сильно деформирована в результате крайне высокого давления.

Хотя открытие согласуется с описанием разрушения Содома в Ветхом Завете, нет никаких доказательств, что Талль-эль-Хаммам действительно является Содомом. Однако катастрофа могла породить устную традицию, которая послужила источником вдохновения для описанных в Библии событий.