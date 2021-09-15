Установлены авторы загадочных рельефов в Аравии

Международная команда ученых установила, что загадочные рельефы в виде верблюдов, обнаруженные на севере Саудовской Аравии, оказались более чем на пять тысяч лет старше, чем считалось ранее. По словам исследователей, они были созданы в шестом тысячелетии до нашей эры, что позволяет признать их древнейшими из известных скульптур. Предполагается, что авторами рельефов были обитавшие в тех краях неолитические скотоводы. Об этом сообщается в статье, опубликованной изданием Journal of Archaeological Science: Reports.

Три вырезанных в отрогах скал рельефа дромедаров были обнаружены в 2016-2017 годах совместной франко-саудовской экспедицией. Считалось, что они были созданы в период Набатейского царства около двух тысяч лет назад. Однако наскальное искусство чрезвычайно сложно датировать, поэтому точный возраст скульптур оставался загадкой.

Чтобы его установить, исследователи проанализировали следы орудий, паттерны выветривания и эрозии. Рентгеновская флуоресцентная спектрометрия помогла им оценить плотность скальных отложений, а оптическое датирование помогло выяснить возраст отвалившихся фрагментов. Специалисты уточнили, что рельефы были сделаны с помощью каменных орудий между 5200 и 5600 годами до нашей эры, когда регион представлял саванну, по которой передвигались скотоводы, создавшие в том числе мустатилы — каменные платформы, изготовленные в виде правильных прямоугольников.

По оценкам исследователей, изготовление каждого из рельефов занимало 10-15 дней. При этом вырубка скальной породы и полировка скульптур, вероятно, требовала создания строительных лесов и быстро изнашивала инструменты из кремня, ближайшее месторождение которого находилось в 15 километрах. По мнению ученых, это указывает на то, что рельефы создавались группой — вероятно, во время ежегодных собраний. Стоянка использовалась на протяжении длительного времени, в течение которого скульптуры меняли свою форму.

