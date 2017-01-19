Названа причина превращения покрытой лесами Сахары в пустыню

Ученые Аризонского университета выяснили, почему Сахара, которая несколько тысяч лет назад была влажной и покрытой лесами и саванной, превратилась в пустыню. Оказалось, что засуха возникла из-за глобальных климатических изменений в Северном полушарии и распространения пустынных территорий. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

«Зеленой Сахарой» или неолитическим субплювиалом называется период (примерно от девяти до трех тысяч лет до нашей эры), когда в Северной Африке царил влажный климат. В этом регионе также обитали племена, которые добывали пропитание, охотясь и занимаясь собирательством.

Около восьми тысяч лет назад люди стали покидать Сахару, хотя она превратилась в пустыню гораздо позже. Ученые предположили, что причиной этого была сильная и продолжительная засуха, однако отсутствовали данные, подтверждающие эту гипотезу. Кроме того, были неясны причины таких климатических изменений.

Чтобы решить эту проблему, исследователи изучили морские отложения, собранные у берегов Западной Африки. Эти осадочные образования содержали воск, который покрывал листья растений, произраставших в период «Зеленой Сахары» и затем был смыт в океан.

Поскольку химический состав воска зависит от влажности климата, ученые смогли проследить за изменениями в атмосферных осадках за последние 25 тысяч лет. Так, дожди в Сахаре были в 10 раз интенсивнее, чем в настоящее время. Однако около восьми тысяч лет назад наступил засушливый период, в результате чего люди начали покидать Сахару. Причинами такого изменения ученые называют глобальное похолодание климата северных широт, названное колебанием Мезокко. Хотя оно продлилось несколько сотен лет, уменьшение растительного покрова и распространение пустынных территорий увеличили продолжительность засухи до тысячи лет.

Колебание Мезокко, как считается, было вызвано уменьшением ледникового покрова в Северной Америке и спуска холодной пресной воды из озера Агассис и других приледниковых озер в океан. Это привело к сокращению поступления теплых вод из низких широт Атлантики в высокие и похолоданию в Северном полушарии.