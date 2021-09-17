Раскрыта загадка древних массовых миграций

Международная команда исследователей открыла, что массовые миграции представителей ямной культуры в Евразии могли быть связаны с началом употребления ими молочных продуктов. Статья ученых опубликована в журнале Nature.

Скотоводы ямной культуры были одними из самых древних, расселившихся по степям Евразии. Однако до сих пор оставалось загадкой, что позволяло им преодолевать такие огромные расстояния. Исследователи из Самарского университета совместно с коллегами из России, Казахстана, Германии, Швейцарии и США провели анализ протеома — совокупности белков — зубного камня из останков челюстей 56 людей, обитавших в энеолите (от 4600 до 3300 лет до нашей эры), ранней (от 3300 до 2500 лет до нашей эры) и средней бронзе (от 2500 до 1700 лет до нашей эры) в Понтийско-Каспийской степи.

Оказалось, что у большинства людей энеолита — более 90 процентов — отсутствовали следы употребления молочных продуктов. Подавляющая же масса людей раннего бронзового века — 94 процента — определенно пили молоко и употребляли продукты из него.

«Различия в составе молочных белков у разных видов незначительны. Однако они могут позволить нам восстановить, от каких животных происходило потребляемое молоко», — объяснила ведущий автор исследования, Шеван Вилкин из Института истории человечества Общества Макса Планка. Выяснилось, что помимо молока коров, овец и коз люди также пили и лошадиное.

Анализ зубного камня людей, населявших Ботайское городище 3500 лет назад и предположительно пивших лошадиное молоко, не обнаружил соответствующих белков — что, по мнению исследователей, говорит о том, что лошадь Пржевальского не является предком современных. Вместо этого, указывают специалисты, одомашнивание лошадей началось в Понтийско-Каспийской степи на рубеже IV — III тысячелетий до нашей эры параллельно с тем, как люди ямной культуры широко расселились по Евразии. Богатое белками молоко — к тому же дополнительный источник жидкости — было критически важно в засушливых степях и обеспечило возможность миграции по ним.

