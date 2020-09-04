Способность переваривать молоко оказалась генетической мутацией

Способность переваривать молоко в настоящее время есть у 90 процентов взрослых людей. А еще несколько тысяч лет назад ей обладал только каждый восьмой взрослый. Соответствующие выводы сделали специалисты из университета Иоганна Гутенберга, которые исследовали останки солдат бронзового века, погибших в 1200 году до нашей эры. Об этом сообщает Daily Mail.

Оказалось, что переносимость лактозы, содержащейся в молоке, — это один из видов генетических мутаций. Именно она привела к образованию в организме взрослого человека лактазы — особого фермента, расщепляющего лактозу.

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Ученые выяснили, что эта мутация быстро распространилась, благодаря естественному отбору. «Мы пришли к выводу, что за последние 3000 лет у людей, устойчивых к лактозе, было больше детей или, наоборот, у этих детей были лучшие шансы на выживание, чем у тех, у кого не было этой особенности», — пояснил профессор Даниэль Вегман из Фрибургского университета в Швейцарии.

По словам исследователей, ни один из оседлых фермеров тех времен не мог переваривать молоко. Однако такая способность помогла бы человечеству лучше выживать в период голода.

Несмотря на то, что употребление молока в пищу считается обыденным во многих странах, в некоторых культурах это все еще запрещено, а ряд народов все еще не способен переваривать этот продукт.