Найдены руины дворца ветхозаветного царя Давида

В Иордании нашли руины дворца царя Давида в ветхозаветном городе Маханаим

Израильские археологи полагают, что им удалось идентифицировать руины дворца, упомянутого в Ветхом Завете. Об этом сообщает издание Livescience.

С 2005 года в Иордании продолжались раскопки на месте, где предположительно находились города Пенуэл и Маханаим. Они неоднократно упоминаются в Библии: в частности, именно там ветхозаветный патриарх Иаков боролся с ангелом. В ходе раскопок в руинах нашли несколько каменных плит с изображениями музыкантов с лирами, льва, финиковой пальмы и человека, ведущего козу на пир.

В научной работе, опубликованной в археологическом журнале «Тель-Авив», делается вывод, что плиты с изображениями представляют собой остатки здания, использовавшегося элитой того времени. Дворец в Маханаиме упоминается в Библии как место коронации царя Иевосфея. Кроме того, там скрывался легендарный царь Давид во время войны со своим сыном Авессаломом.

Также авторы работы высказывают гипотезу, что и Пенуэл, и Маханаим построил Иеровоам II — израильский царь, правивший в VIII веке до нашей эры. В отличие от Давида, историчность легенд о котором пока не доказана, Иеровоам II существовал: найдены глиняные черепки с письмами, написанные во время его правления и упоминающие его имя.

Ранее сообщалось, что ученый из Австрии нашел расширенную версию главы Библии, скрытую в манускрипте под более поздним текстом возрастом больше полутора тысяч лет. Сделать открытие ему помогла ультрафиолетовая съемка.