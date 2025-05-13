Концессионер похитил почти миллиард рублей и получил срок в колонии

В Хабаровске суд дал концессионеру Неверову 3,5 года колонии за хищение ₽877 млн

В Хабаровске Центральный районный суд приговорил руководителя «Восточно-Арктической Нефтегазовой Корпорации» (ВАНК), являющегося концессионером строительства социальных учреждений в Забайкалье и в Хабаровском крае, Станислава Неверова к 3,5 года лишения свободы за хищение почти одного миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Генеральной прокуратуры России по Дальневосточному федеральному округу (ДФО).

Неверов признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, осужденный являлся участником организованной группы, члены которой заключали фиктивные договоры на поставки материалов и оборудования. Со счетов казначейства на счета третьих лиц они вывели 877,9 миллиона рублей бюджетных денег, предназначенных для строительства по концессии общеобразовательных школ в Забайкалье и Хабаровском крае и для газификации Читы.

Неверов был задержан в аэропорту Читы 16 февраля 2024 года.