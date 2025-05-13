Телеведущая Татьяна Лазарева назвала злом материнский капитал

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) назвала злом материнский капитал. На эту тему она высказалась, беседуя с бизнесменом Евгением Чичваркиным (внесен Минюстом в реестр иноагентов), видео доступно на YouTube.

Чичваркин в ходе интервью выступил против материнского капитала и выразил мнение, что такие меры поддержки «заставляют плодиться людей, которых не нужно специально на это провоцировать». «Я считаю, что это зло», — добавил он, говоря о маткапитале.

«Я тоже считаю, что это зло на самом деле», — согласилась с собеседником Лазарева.

Ранее сообщалось, что телеведущая заявила о потребности россиян убегать от реальности. По ее мнению, с этим связан интерес граждан России к театральному искусству.

Перед этим Лазарева призналась, что испытывает неоднозначные чувства относительно возможности возвращения в Россию. Лазарева также добавила, что многие ее знакомые релоканты твердо решили не возвращаться в страну.