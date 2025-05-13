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08:36, 13 мая 2025Мир

Мадуро осудил попытки стран Европы оказать давление на Россию

Президент Венесуэлы Мадуро осудил попытки Европы шантажировать Россию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Globallookpress.com

Глава Венесуэлы Николас Мадуро раскритиковал попытки лидеров стран Европы оказать давление на Россию в связи с предложением Москвы начать прямые переговоры с Киевом. Политик в эфире телепрограммы «С Мадуро +» охарактеризовал подобные действия как шантаж и угроза миру.

«Президент Путин выдвинул серьезное предложение, и тут выходит Европа с шантажом. Неужели народы Европы поддержат еще одну войну? Почему европейские элиты хотят войны, милитаризма и безумия насилия?» — заявил он.

По словам политика, европейские правящие круги вновь, как и в XX веке, вступили в фазу «абсолютного безумия» и стремятся к разрушению.

До этого Николас Мадуро осудил лидеров Евросоюза, которые встретились в День Победы над нацизмом в Киеве и использовали праздник в качестве повода для призывов к войне, насилию и новым санкциям. Он подчеркнул, что правительство, которое находится в Киеве, на Украине, — это правительство, защищающее нацистские течения.

Ранее глава Венесуэлы назвал поражение Украины вопросом времени. По его словам, она уже выглядит проигравшей в конфликте с Россией.

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