Мадуро назвал поражение Украины вопросом времени, она уже выглядит проигравшей

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире программы «С Мадуро+». назвал поражение Украины вопросом времени. По его словам, она уже выглядит проигравшей в конфликте с Россией, передает РИА Новости.

«Это вопрос времени, когда Украина будет разгромлена. Это вопрос времени, когда [президент России Владимир] Путин и Россия добьются целей по денацификации Украины», — выразил мнение политик.

Он добавил, что США и Европа ответственны за то, чтобы удержать Киев от планов, затрагивающих атомные электростанции.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) стремительно ухудшается. По его словам, украинские военные постепенно утрачивают контроль над ключевыми территориями в Донбассе, где сосредоточены железнодорожные узлы и базы снабжения.

