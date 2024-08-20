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08:00, 20 августа 2024Мир

Мадуро назвал поражение Украины вопросом времени

Мадуро назвал поражение Украины вопросом времени, она уже выглядит проигравшей
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Globallookpress.com

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире программы «С Мадуро+». назвал поражение Украины вопросом времени. По его словам, она уже выглядит проигравшей в конфликте с Россией, передает РИА Новости.

«Это вопрос времени, когда Украина будет разгромлена. Это вопрос времени, когда [президент России Владимир] Путин и Россия добьются целей по денацификации Украины», — выразил мнение политик.

Он добавил, что США и Европа ответственны за то, чтобы удержать Киев от планов, затрагивающих атомные электростанции.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) стремительно ухудшается. По его словам, украинские военные постепенно утрачивают контроль над ключевыми территориями в Донбассе, где сосредоточены железнодорожные узлы и базы снабжения.

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      Марина Совина
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