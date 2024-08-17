Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ситуация в зоне СВО стремительно ухудшается для ВСУ

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Джонсон заявил об ухудшении ситуации для Украины и подчеркнул, что россияне побеждают в боях. Он отметил, что выступает с таким мнением не потому, что якобы является агентом российского президента Владимира Путина.

« Я просто смотрю на карту боевых действий и понимаю, что у украинцев нет логистики и инфраструктуры, которая позволила бы им поддерживать войска», — отметил он.