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19:36, 16 августа 2024Мир

Экс-сотрудник ЦРУ связал огромные потери ВСУ с упадком влияния НАТО

Джонсон: потери ВСУ в Курской области раскрыли ограниченные возможности НАТО

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ), задействованные в атаках на территории Курской области, несут огромные потери в живой силе и технике, невозможность восполнить эти потери раскрывает ограниченные возможности НАТО по помощи Киеву. Об этом в интервью журналисту Стивену Гарднеру заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

«Происходит массовое уничтожение ВСУ. Уничтожено 30 процентов вторгшихся сил, еще 20 процентов ранено и 10 процентов взято в плен. Масштаб потерь техники у Киева катастрофический, и они не могут их восполнить… Мы видим ограниченность военной мощи Запада, и это происходит в тот момент, когда растет спрос на западные военные ресурсы для отправки на Ближний Восток», — раскрыл бывший сотрудник американской разведки.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что атака ВСУ в Курской области ослабит позиции Киева в Донбассе и даст российским военным продвинуться еще дальше в этом направлении. По его мнению, это «сильно ударит» по репутации президента Украины Владимира Зеленского. В частности, он допустил, что на Западе «могут начать обсуждать сценарий его смещения и выбрать новую кандидатуру на его место».

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      Виктория Кондратьева
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