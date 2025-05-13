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05:56, 13 мая 2025Наука и техника

Маск опубликовал видео танцующего робота от Tesla

Маск показал на видео танцующего гуманоидного робота Optimus от Tesla
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск показал гуманоидного робота Optimus от Tesla, который научился танцевать. Видео с танцующим роботом он опубликовал в соцсети Х, добавив, что запись сделана в режиме реального времени.

Предприниматель напомнил, что в 2021 году во время презентации задумки создания гуманоидного робота на сцену был приглашен актер в костюме. Тогда человек исполнил танец, похожий на тот, что станцевал на видео Optimus.

«То, что начиналось как актер в костюме, теперь стало реальностью», — заключил Маск.

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