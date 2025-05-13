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07:24, 13 мая 2025Россия

Минобороны России разработало проект об обязательном сборе ДНК у военных

Минобороны России разрааботало законопроект об обязательном сборе ДНК у военных
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Минобороны России разработало законопроект об обязательном сборе геномного материала военнослужащих. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту закона, ведомство предлагает расширить перечень лиц, у которых необходимо в обязательном порядке собирать ДНК. Такой процедуре в России сейчас подлежат осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы, а также подозреваемые в совершении преступлений и те, чей биологически материал должен быть изъят в ходе следствия. Кроме того, геномный материал собирают у близких родственников пропавшего без вести и у неопознанных тел.

Этот перечень министерство обороны предлагает дополнить контрактниками, в том числе иностранными, добровольцами, военнослужащими Росгвардии, работниками органов объединений, воинских частей и организацией Вооруженных сил (ВС) России, а также других войск и формирований. Такую норму также предлагают распространить на контрактников, которые участвуют в операциях воинских подразделений федеральной противопожарной службы и на создаваемые на военное время специальные формирования службы внешней разведки.

Геномной регистрацией, согласно проекту закона, будут заниматься подразделения органов внутренних дел России, порядком ее проведение — правительство. ДНК будет храниться до достижения лиц 70 лет — предельного возраста пребывающих в запасе — или до установления факта смерти.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что сдача образца ДНК — важный момент для поиска пропавших без вести военных. Он отмечал, что идея об обязательной сдаче материала ДНК после заключения контракта позволит помочь в установлении отцовства детей военных и, как следствие, поможет семье военного в решении вопросов материального характера.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова оценила ситуацию с поиском пропавших без вести в зоне проведения специальной военной операции и заявила о необходимости наладить систему поиска российских военных.

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