Москвичи пожаловались на замусоренный лифт

Жильцы дома на северо-востоке Москвы пожаловались на замусоренный лифт

Жильцы дома на северо-востоке Москвы пожаловались на замусоренный соседями лифт и рассказали, что проблему не удается решить на протяжении долгого времени. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва М125».

Речь идет о доме, расположенном по адресу: улица Яблочкова, 21. На снимке, сделанном жильцами, можно увидеть кухонную утварь, пластиковые пакеты и бутылку, разбросанные на полу в лифте.

«Такая картина там всегда, одни соседи жалуются, другие — это создают. Попросили управу помочь», — поделился информацией автор публикации. В комментариях жильцам посоветовали установить камеру в лифте, нанять консьержа и обратиться в Единый диспетчерский центр либо оставить жалобу на портале «Наш город».

Ранее жители Новосибирска пожаловались на соседа, который превратил свою квартиру в свалку с крысами и тараканами. На записи, сделанной в квартире мужчины, можно наблюдать, что полы в комнатах практически без просвета завалены мусором, причем особенно сильно захламлены кухня и спальня.

