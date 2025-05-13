BI: НАТО находится в уязвимом положении из-за устаревшей военной доктрины

НАТО находится в крайне уязвимом положении из-за устаревшей военной доктрины. Об этом написало издание Business Insider.

«Западные союзники Украины все чаще рассматривают конфликт как лабораторию современной войны, которая дает множество уроков», — указано в статье. Военные эксперты сообщили, что действия РФ на Украине демонстрируют, что господство НАТО в воздухе сейчас ставится под сомнение.

Авторы статьи западного издания также ссылаются на недавнее выступление бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Лондоне. Он заявил, что странам Запада требуется полное переосмысление военной доктрины. В частности, в сфере БПЛА, чтобы составить конкуренцию России.

Ранее в Совбезе РФ рассказали, что НАТО готовится к боевым действиям на морском дне и в связи с этим занимается разработкой соответствующей доктрины для проведения военных операций в таком пространстве. Как уточнялось, морское дно может стать для альянса новой сферой противоборства наряду с пространствами суши, воздуха, моря и космоса.

В свою очередь, политолог Джеффри Сакс высказал мнение, что проект США и Европы по расширению НАТО до российских границ был обречен на провал.