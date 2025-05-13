Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:01, 13 мая 2025Мир

На Западе рассказали об уязвимом положении НАТО

BI: НАТО находится в уязвимом положении из-за устаревшей военной доктрины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Trutschel / Global Look Press

НАТО находится в крайне уязвимом положении из-за устаревшей военной доктрины. Об этом написало издание Business Insider.

«Западные союзники Украины все чаще рассматривают конфликт как лабораторию современной войны, которая дает множество уроков», — указано в статье. Военные эксперты сообщили, что действия РФ на Украине демонстрируют, что господство НАТО в воздухе сейчас ставится под сомнение.

Авторы статьи западного издания также ссылаются на недавнее выступление бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Лондоне. Он заявил, что странам Запада требуется полное переосмысление военной доктрины. В частности, в сфере БПЛА, чтобы составить конкуренцию России.

Ранее в Совбезе РФ рассказали, что НАТО готовится к боевым действиям на морском дне и в связи с этим занимается разработкой соответствующей доктрины для проведения военных операций в таком пространстве. Как уточнялось, морское дно может стать для альянса новой сферой противоборства наряду с пространствами суши, воздуха, моря и космоса.

В свою очередь, политолог Джеффри Сакс высказал мнение, что проект США и Европы по расширению НАТО до российских границ был обречен на провал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным. Эрдоган сообщил, что будет рад принять делегации России и Украины

    Россиян предупредили об угрожающих лишением недвижимости нарушениях

    Россиянка побывала в Италии и раскрыла три секрета стройности местных жителей

    В МИД России оценили новый учебник по истории Молдавии

    Депутат Рады предложил Зеленскому осудить самого себя

    На Западе рассказали об уязвимом положении НАТО

    В России назвали обманом заявления Европы о стремлении к миру

    Тигр растерзал трех женщин за одно нападение

    Раскрыт способ предложить секс втроем без негативных последствий для отношений

    Финансист назвал россиянам условия для досрочного выхода на пенсию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости