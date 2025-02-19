Политолог заявил о провале планов Запада по расширению НАТО на восток

Проект США и Европы по расширению НАТО до российских границ был обречен на провал, заявил американский политолог Джеффри Сакс. Об этом пишет ТАСС.
По словам специалиста, США начали реализовывать этот проект в 1994 году. Он добавил, что речь шла не только о Венгрии, Чехии, Словакии, но и о дальнейшем продвижении на восток, «приближении к бывшему Советскому Союзу, а затем и о проникновении в него».
«Это игра для американцев, а для России — вопрос жизни и смерти, поэтому американцы не смогут победить в этом», — подчеркнул он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что движение НАТО к российским границам выглядит как «ползучая интервенция».