Политолог заявил о провале планов Запада по расширению НАТО на восток

Политолог Сакс: Планы Запада по расширению НАТО на восток обречены на провал

Проект США и Европы по расширению НАТО до российских границ был обречен на провал, заявил американский политолог Джеффри Сакс. Об этом пишет ТАСС.

По словам специалиста, США начали реализовывать этот проект в 1994 году. Он добавил, что речь шла не только о Венгрии, Чехии, Словакии, но и о дальнейшем продвижении на восток, «приближении к бывшему Советскому Союзу, а затем и о проникновении в него».

«Это игра для американцев, а для России — вопрос жизни и смерти, поэтому американцы не смогут победить в этом», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что движение НАТО к российским границам выглядит как «ползучая интервенция».