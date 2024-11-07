Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:51, 7 ноября 2024Мир

Путин сравнил движение НАТО к России с «ползучей интервенцией»

Путин: движение НАТО к границам России выглядит как «ползучая интервенция»
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Tom Little / Reuters

Движение НАТО к российским границам выглядит как «ползучая интервенция». Об этом заявил президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

По его словам, такая интервенция направлена на разрушение России. Путин заявил, что расширение НАТО является нарушением обещаний стран Запада. Он описал такое действие словами «просто плевать хотели на наше мнение».

Ранее Путин заявил, что Россия не воспринимает Запад как врага. «Хочу вновь подчеркнуть. В отличие от наших оппонентов Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага, не ставит вопрос: мы или они», — добавил российский лидер.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы подошли к опасной черте». Путин заявил о войне за новый миропорядок и предупредил о сложных 20 годах

      Путин рассказал об успешной работе платежной системы «Мир»

      Путин обвинил Запад в использовании Украины для борьбы с русскими

      Путин ответил на вопрос об использовании интернета

      В деле о загадочном исчезновении английского лорда появился человек со связями во дворце

      Назван бодрящий сильнее кофе напиток

      Во время шоу Навки на льду над эмблемой «Спартака» появилась свиная голова

      «Преступление и наказание» покажут зарубежным зрителям

      Путин рассказал о борьбе России не только за свой суверенитет

      Путин прокомментировал приглашение Украины и Грузии в НАТО словами «с какого перепугу»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше