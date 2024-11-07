Путин сравнил движение НАТО к России с «ползучей интервенцией»

Путин: движение НАТО к границам России выглядит как «ползучая интервенция»

Движение НАТО к российским границам выглядит как «ползучая интервенция». Об этом заявил президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

По его словам, такая интервенция направлена на разрушение России. Путин заявил, что расширение НАТО является нарушением обещаний стран Запада. Он описал такое действие словами «просто плевать хотели на наше мнение».

Ранее Путин заявил, что Россия не воспринимает Запад как врага. «Хочу вновь подчеркнуть. В отличие от наших оппонентов Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага, не ставит вопрос: мы или они», — добавил российский лидер.