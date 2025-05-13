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05:00, 13 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали обманом заявления Европы о стремлении к миру

Депутат Новиков назвал разговоры Европы о стремлении к миру обманом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Дмитрий Новиков

Дмитрий Новиков. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Разговоры Европы о стремлении к миру являются обманом, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Таким образом он прокомментировал в беседе с «Лентой.ру» планы Еврокомиссии ввести новые санкции против России.

Ранее стало известно о том, что орган обсуждает наложить ограничения на «Северный поток — 2», если Россия не согласится на перемирие с Украиной. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

Парламентарий заявил о встречном желании предложить Еврокомиссии высказаться по поводу санкций в случае, если о перемирии не удастся договориться в связи с позицией президента Украины Владимира Зеленского. Готовы ли они тогда применять меры в отношении Киева, или весь разговор об ограничениях сводится только к необходимости давить на Москву, задался вопросом депутат.

«На фоне однажды прозвучавших со стороны натовцев заявлений о том, что важно нанести России стратегическое поражение, вот это все жульничество каждый день находит свое подтверждение, и сейчас в том числе. Почему-то Россия должна проявлять, по их мнению и в их видении, готовность к переговорам и договоренностям, а с Зеленского никто ничего спрашивать не собирается. Это не просто двусмысленность, это даже односмысленность, которая вполне показывает, на чьей стороне эти господа находятся, которые не собираются занимать объективную позицию», — поделился собеседник «Ленты.ру».

А если ты не собираешься занимать объективную позицию, значит, и все разговоры о стремлении к миру являются обманом, значит, за разговорами о стремлении к миру люди ищут способы продолжения войны, при чем с такими аргументами, которые бы свидетельствовали о том, что они якобы являются миротворцами. Это самая недобрая позиция, которую только можно себе представить

Дмитрий Новиковдепутат Госдумы

Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Турции. «Мы неоднократно предлагали шаги по прекращению огня, никогда не отказывались от диалога с украинской стороной. Напомню еще раз: не мы прервали переговоры в 2022 году, это сделала украинская сторона», — говорил он.

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