Разговоры Европы о стремлении к миру являются обманом, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Таким образом он прокомментировал в беседе с «Лентой.ру» планы Еврокомиссии ввести новые санкции против России.
Ранее стало известно о том, что орган обсуждает наложить ограничения на «Северный поток — 2», если Россия не согласится на перемирие с Украиной. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.
Парламентарий заявил о встречном желании предложить Еврокомиссии высказаться по поводу санкций в случае, если о перемирии не удастся договориться в связи с позицией президента Украины Владимира Зеленского. Готовы ли они тогда применять меры в отношении Киева, или весь разговор об ограничениях сводится только к необходимости давить на Москву, задался вопросом депутат.
«На фоне однажды прозвучавших со стороны натовцев заявлений о том, что важно нанести России стратегическое поражение, вот это все жульничество каждый день находит свое подтверждение, и сейчас в том числе. Почему-то Россия должна проявлять, по их мнению и в их видении, готовность к переговорам и договоренностям, а с Зеленского никто ничего спрашивать не собирается. Это не просто двусмысленность, это даже односмысленность, которая вполне показывает, на чьей стороне эти господа находятся, которые не собираются занимать объективную позицию», — поделился собеседник «Ленты.ру».
А если ты не собираешься занимать объективную позицию, значит, и все разговоры о стремлении к миру являются обманом, значит, за разговорами о стремлении к миру люди ищут способы продолжения войны, при чем с такими аргументами, которые бы свидетельствовали о том, что они якобы являются миротворцами. Это самая недобрая позиция, которую только можно себе представить
Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Турции. «Мы неоднократно предлагали шаги по прекращению огня, никогда не отказывались от диалога с украинской стороной. Напомню еще раз: не мы прервали переговоры в 2022 году, это сделала украинская сторона», — говорил он.