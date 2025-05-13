Ольга Серябкина снялась без штанов

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в откровенном виде. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 3,5 миллиона подписчиков.

40-летняя певица разместила ролик, в котором предстала в белом боди, отказавшись от штанов и демонстрируя оголенные ноги. Поверх боди звезда надела удлиненную кремовую куртку. Волосы она собрала в гладкую прическу и нанесла яркий макияж.

Ранее в мае Ольга Серябкина в микрошортах залезла на крышу автомобиля. Певица предстала перед камерой в бежевом наряде, включавшем в себя топ с глубоким декольте.