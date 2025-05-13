Заочно осужденный экс-банкир оказался должен десятки миллиардов рублей

РИА Новости: Осужденный экс-банкир Пугачев должен около 79 миллиардов рублей

Банкир и бывший владелец Международного промышленного банка (Межпромбанка) Сергей Пугачев, заочно осужденный на 14 лет за хищение 28,7 миллиарда рублей и злоупотребление полномочиями, оказался должен около 79 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на материалы российских судебных приставов сообщает РИА Новости.

Долги на десятки миллиардов рублей, о которых пишет агентство, складываются из исполнительных производств за 2016-2025 годы на 73,6 миллиарда рублей, а также исполнительского сбора в 5,2 миллиарда.

Приговор Пугачеву вынесли 13 мая. По данным следствия, присвоение и вывод на счета кипрской компании средств выделенного Центробанком беззалогового кредита, за которое он был осужден, произошло в 2008-2009 годах. После возбуждения уголовного дела по факту преднамеренного банкротства Межпромбанка Пугачев, являвшийся тогда членом Совета Федерации России от Тувы, улетел в Ниццу и до сих пор находится за границей.

Как уточняют журналисты, у объявленного в международный розыск экс-банкира есть французское гражданство, и Париж в его выдаче отказал.