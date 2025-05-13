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20:10, 13 мая 2025Мир

Польша запретит въезд Додику

Reuters: Польша запретит въезд президенту Республики Сербской Додику
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Польские власти намерены запретить въезд на территорию страны президенту Республики Сербской Милораду Додику. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на польский МИД.

«Начата процедура запрета на въезд Милорада Додика на территорию Польши, которая будет завершена через несколько дней», — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

В качестве объяснения своего решения министерство назвало «сепаратистскую деятельность» Додика на территории Боснии и Герцеговины.

Ранее Додик пригласил президента России Владимира Путина с визитом в Баня-Луку, когда это позволит сделать международная обстановка, поскольку Республика Сербская окружена странами Европейского союза (ЕС) и Североатлантического альянса.

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