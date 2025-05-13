Предложение Путина о переговорах с Украиной на пороге победы назвали щедрым

Шоко: РФ стоит на пороге победы, и призыв к прямым переговорам выглядит щедрым

Предложение президента России Владимира Путина начать прямые переговоры с Украиной выглядят щедрым жестом в то время, когда страна стоит на пороге военной победы. Об этом заявил в рахгвооре с ТАСС эксперт в области международных отношений, главред агентства Зимбабве «Новая Зиана» Рангарираи Шоко.

«Это доказывает, что РФ с самого начала была втянута в этот конфликт вопреки своему настрою, хотя западная пропаганда пыталась утверждать, что Путин стремится захватить территории в рамках курса на восстановление СССР. Разве можно представить захватчика, который постоянно предлагает урегулировать конфликт мирными, дипломатическими способами?» — указал специалист.

По словам эксперта, призыв возобновить переговоры в Турции застало Украину врасплох, поскольку предложение по масштабу гораздо более значимое, чем требование Киева и Запада начать 30-дневное прекращение огня.

«То было требование перемирия ради перемирия без какой-либо ясной цели, а предложение президента Путина о мирных переговорах направлено на поиск общих подходов к долгосрочному решению конфликта», — подчеркнул Шоко.