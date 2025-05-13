Раскрыта стоимость роскошного наряда Артемия Лебедева

Стоимость роскошного наряда блогера Артемия Лебедева составила 390 тысяч рублей

Стилисты платформы «Соус» (ранее — What's on the star Russia) раскрыли стоимость роскошного наряда блогера и дизайнера Артемия Лебедева. Соответствующий пост появился в Telegram-канале проекта.

Модные эксперты оценили образ звезды, состоящий из красного удлиненного пуховика ZNWR за 48 тысяч рублей и джинсов R13 за 86,4 тысячи рублей. Помимо этого, Лебедев предстал на фото в белой рубашке Jil Sander, стоимость которой — 120 тысяч рублей.

Вдобавок инфлюэнсер надел кроссовки Moma за 43,9 тысячи рублей, завершив внешний вид кожаными перчатками Prada за 92 тысячи рублей. Отмечается, что цена всех изделий составила 390,3 тысячи рублей.

В апреле была раскрыта стоимость роскошного образа Дмитрия Нагиева. Внимание модных экспертов привлек наряд 58-летнего артиста для съемки в журнале «Собака.ru».