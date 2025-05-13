Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:34, 13 мая 2025Ценности

Раскрыта стоимость роскошного наряда Артемия Лебедева

Стоимость роскошного наряда блогера Артемия Лебедева составила 390 тысяч рублей
Екатерина Ештокина
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Стилисты платформы «Соус» (ранее — What's on the star Russia) раскрыли стоимость роскошного наряда блогера и дизайнера Артемия Лебедева. Соответствующий пост появился в Telegram-канале проекта.

Модные эксперты оценили образ звезды, состоящий из красного удлиненного пуховика ZNWR за 48 тысяч рублей и джинсов R13 за 86,4 тысячи рублей. Помимо этого, Лебедев предстал на фото в белой рубашке Jil Sander, стоимость которой — 120 тысяч рублей.

Материалы по теме:
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак. Почему его свадьба была тайной?
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак.Почему его свадьба была тайной?
15 октября 2022
«Мы переборщили с декольте» Золото, гламур и самые откровенные наряды звезд на главном балу в мире моды
«Мы переборщили с декольте»Золото, гламур и самые откровенные наряды звезд на главном балу в мире моды
3 мая 2022

Вдобавок инфлюэнсер надел кроссовки Moma за 43,9 тысячи рублей, завершив внешний вид кожаными перчатками Prada за 92 тысячи рублей. Отмечается, что цена всех изделий составила 390,3 тысячи рублей.

В апреле была раскрыта стоимость роскошного образа Дмитрия Нагиева. Внимание модных экспертов привлек наряд 58-летнего артиста для съемки в журнале «Собака.ru».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал Трампу предложение по переговорам в Турции

    Microsoft решила уволить часть сотрудников

    Российский школьник изрезал бабушку и дядю

    Зеленский собрался в Стамбул с компанией

    Российского олимпийского чемпиона отстранили за допинг-нарушение десятилетней давности

    В российском регионе задержали участника террористического сообщества

    Путин пообещал сходить в ресторан «Теремок»

    Москвичам пообещали более теплый климат

    В России рассказали об экипировке корейских солдат

    Мерц пригрозил России новыми санкциями при одном условии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости