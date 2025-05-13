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07:41, 13 мая 2025Экономика

Россия резко нарастила поставки одного вида продукции в Бразилию

РИА Новости: Экспорт российских удобрений в Бразилию вырос на 25 % в апреле
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

По итогам апреля экспорт российских удобрений в Бразилию увеличился на четверть в сравнении с тем же периодом прошлого года и достиг отметки в 348 миллионов долларов в денежном выражении. О резком увеличении поставок этого вида продукции из РФ в латиноамериканскую страну сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бразильской статслужбы.

Достигнутый результат оказался максимальным с ноября 2024-го. В физическом выражении поставки превысили миллион тонн, что произошло впервые с конца прошлого года. Подобная динамика позволила России сохранить за собой первое место в списке крупнейших экспортеров этого вида продукции в Бразилию. На долю РФ пришлось в общей сложности 28 процентов всего бразильского импорта удобрений.

На второй строчке в рейтинге ключевых поставщиков этой продукции в латиноамериканскую страну оказалось Марокко с результатом в 219 миллионов долларов (прирост в 2,3 раза). Тройку лидеров замкнул Китай (прирост в 1,7 раза, до 117 миллионов). На четвертом месте расположилась Канада (105 миллионов).

Бразилия стабильно наращивает закупки российских удобрений с 2022 года. По итогам 2023-го латиноамериканская страна вошла в тройку крупнейших покупателей этого вида продукции из РФ наряду с Индией и США. В 2024-м Россия стала главным поставщиком минеральных удобрений в Бразилию. Эксперты прогнозируют сохранение положительной динамики и в 2025 году на фоне стабильного спроса на этот вид продукции в Латинской Америки.

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