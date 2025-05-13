Россиянам назвали опасные для раскрытия незнакомцам личные данные

МВД РФ назвало данные, которые никогда никому нельзя сообщать

В МВД РФ перечислили категории личных данных, которые никогда и никому нельзя сообщать. Публикация размещена в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Информацией, которую опасно раскрывать незнакомцам, в ведомстве назвали финансовые данные. «Номер карты, срок действия, CVC/CVV-код, логины и пароли от интернет-банка, коды из SMS, пуш-уведомления подтверждения», — пояснили в МВД России. Уточняется, что мошенники могут запросить код из SMS, к примеру, под предлогом доставки заказного письма.

В ведомстве также порекомендовали не называть никому данные из своих персональных документов — паспорта, ИНН и СНИЛС. Кроме того, как отмечается в публикации, следует не раскрывать приватную информацию о себе — адрес, номера телефонов родственников, маршруты поездок, точное местоположение в режиме реального времени.

Также нельзя называть незнакомцам аутентификационные коды — любые разовые пароли из SMS, push-коды и QR-коды подтверждения, добавили в МВД России. «Комбинации данных: имя плюс дата рождения плюс номер телефона — уже достаточно для подбора пароля, входа в почту или оформления кредита», — назвали в ведомстве другую категорию чувствительных данных.

Представители официальных структур никогда не запрашивают у граждан коды доступа или паспорт по телефону или в чате, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что мошенники для краж денег у россиян стали использовать приложение с удаленным доступом. Уточнялось, что злоумышленники звонят россиянам, представляясь сотрудниками поликлиник или управляющих компаний, и просят установить такое приложение.