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08:21, 13 мая 2025Россия

Российские бойцы сняли на видео попадание ракеты ВСУ по курскому мосту в метрах от себя

Появились кадры удара по мосту в Курской области, снятые с близкого расстояния
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры момента удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мосту в Курской области, которые сняли российские военные в метрах от себя. Их публикует Telegram-канал War Gonzo.

На кадрах виден мост, на котором находится подбитая техника. Голос за кадром обращается к сослуживцу и говорит уходить оттуда, после чего по мосту прилетает несколько ракет противника. После удара все вокруг заволакивает пылью. Как уточняется, видеозапись сделана несколько дней назад.

«ВСУ продолжают бить по территории России оружием иностранного производства. С мест сообщают о прилетах двух вражеских HIMARS в районе Теткино», — говорится в сообщении. Там подчеркивается, что украинские военные постоянно обстреливают российские позиции артиллерией и сбрасывают FPV-беспилотники.

О том, что украинские военные начали подрывать мосты в Курской области, стало известно 5 мая — тогда ВСУ возобновили попытки прорваться на территорию приграничного региона и бросили в атаку несколько бронегрупп. ВСУ, как уточнялось, пытались уничтожить мосты через реку Сейм, чтобы усложнить логистику российских войск.

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