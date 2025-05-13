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09:21, 13 мая 2025Бывший СССР

Российские ракетчики ударили «Торнадо-С» по бойцам ВСУ

Ракетчики ВС РФ уничтожили 80 военных ВСУ ударами «Торнадо-С»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Российские ракетчики уничтожили 80 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударами РСЗО «Торнадо-С», рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма. Его цитирует РИА Новости.

Было нанесено два удара управляемыми реактивными снарядами по пункту временной дислокации механизированной и штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили более 80 военных и десять единиц техники.

Между тем расчеты ПВО уничтожили 14 беспилотников самолетного типа.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России поразили командный пункт воевавшей в Курской области 47-ой отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ в Сумской области. Подразделения группировки «Север» нанесли удар с помощью «Искандера» и реактивной системы залпового огня «Торнадо-М». Потери ВСУ составили 18 единиц техники и 75 человек личного состава.

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