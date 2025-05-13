В России отреагировали на 17-й пакет санкций ЕС

Депутат Журова назвала 17-й пакет санкций ЕС попыткой давления

Заинтересованные люди хотят напоследок еще чуть-чуть заработать, понимая, что впереди мирные переговоры и возможная отмена санкций, полагает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом она отреагировала в беседе с «Лентой.ру» на 17-й пакет рестрикций.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) намерен окончательно согласовать очередной набор ограничительных мер против России в среду, 14 мая. Пакет будет нацелен на компании в Китае и других странах, которые помогают Москве избегать санкций.

«Это, видимо, ряд тех же заинтересованных в этом людей, которые, я считаю, недобросовестно уже ведут бизнес и понимают, что если они Россию исключат из этого рынка, то у них, например, открываются новые возможности. Так или иначе они используют свои правительства, потому что подоплеки политической, особенно когда уже так активно ведется разговор о мирных переговорах, мало», — поделилась депутат.

Парламентарий также допустила, что новый санкционный пакет принимается с целью надавить на Россию.

«Второй вариант, почему это делается сейчас: поддавить на нас, чтобы мы, например, отказались от каких-то условий, которые они нам выставят в счет того, что мы вам там смягчим санкции. Но мы понимаем, что это точно не наш вариант. Мы уже столько времени в этих санкциях и стараемся развивать экономику и обходить эти нюансы, а они каждый раз опять думают, как нам опять что-то запретить, хотя уже мирные переговоры активно обсуждаются. Это вопрос давления», — заключила она.

12 мая постпреды стран — членов ЕС начали согласование 17-го пакета санкций против России. Уточнялось, что послы рассмотрели антироссийские рестриктивные меры за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины.

