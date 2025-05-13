Лесной пожар в Амурской области подобрался к трассе из Благовещенска в Свободный

Сильный лесной пожар в Амурской области подобрался вплотную к трассе из Благовещенска в Свободный. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Местные жители сообщили, что огонь охватил уже тысячи деревьев. Отмечается, что наиболее сложная обстановка в настоящее время наблюдается в районе села Москвитино. По словам очевидцем, водители на этом участке дороге вынуждены ехать «сквозь адское пламя».

Ранее в Амурской области сгорел дом бойца специальной военной операции (СВО) на Украине с миллионными выплатами внутри. Сам военнослужащий в момент пожара находился в госпитале, где проходит лечение после полученного на фронте серьезного ранения.