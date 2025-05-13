Стало известно о новейшей российской системе РЭБ

Forbes: Новая российская система РЭБ «Черный глаз» изменит баланс сил в зоне СВО

Новейшая российская разработка в области радиоэлектронной борьбы — система «Черный глаз» (Black Eye) — способна повлиять на баланс сил в зоне специальной военной операции на Украине (СВО). С таким мнением выступили авторы статьи в журнале Forbes.

Журналисты утверждают, что украинские военные стремятся уничтожать системы РЭБ, используя для этого FPV-дроны.

«Новый и более мощный российский глушитель под названием Black Eyes может изменить воздушный баланс сил над линией фронта. Сергей "Флэш" Бескрестнов, ведущий украинский эксперт по беспилотникам, назвал Black Eyes опасным», — отмечается в публикации.

Ранее на Западе признали отставание от России в эффективности РЭБ. Об этом заявил чиновник НАТО Бас Ньювенхаузе.