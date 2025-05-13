Российские пивовары решили спасать доходы за счет чая

Российская пивоваренная компания AB InBev Efes сообщила о выпуске холодного чая

Крупнейшая в России пивоваренная компания AB InBevEfes сообщила о выводе на рынок бренда Zeno, под которым станут продавать холодный чай. Об этом говорится в пресс-релизе производителя, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Глава AB InBevEfes Николай Тюрников объяснил, что таким образом компания рассчитывает увеличить свое присутствие в сегменте безалкогольных функциональных напитков. По оценкам NielsenIQ, интерес к ним в стране за последние три года вырос на 23 процента, а число покупателей достигло 6,5 миллиона человек.

Совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский в комментарии «Коммерсанту» отметил, что за счет новых направлений пивовары могут пытаться спасти доходы, потому что российский рынок пива стагнирует. Так, в первом квартале, по данным Росалкогольтабакконтроля, продажа пива и пивных напитков упали на 11,3 процента.

Вместе с тем розлив прохладительных напитков не требует приобретения нового оборудования, производственную линию легко перестроить с пива на безалкогольную продукцию.

AB InBevEfes, образованная в результате слияния российских активов бельгийской AB InBev и турецкой Anadolu Efes, намерена выпускать два вида чая — зеленый и черный с лимоном — в бутылках объемов 0,5 литра, 1 литр и 1,5 литра.

Ранее сообщалось, что в марту 2025 году средняя стоимость пива в несетевой российской рознице достигла 165 рублей за литр, что на 15 процентов больше, чем в тот же период 2024 года.