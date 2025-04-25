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09:08, 25 апреля 2025Экономика

Цены на пиво в России заметно выросли

«Эвотор»: Средняя стоимость пива в несетевой рознице РФ выросла на 15 % к марту
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Josh Olalde / Unsplash

К марту 2025 году средняя стоимость пива в несетевой российской рознице увеличилась на 15 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и достигла отметки в 165 рублей за литр. О заметном подорожании этого алкогольного напитка сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Эвотор».

Самую высокую среднюю стоимость этой продукции аналитики зафиксировали в Якутии (249 рублей за литр). В крупнейших российских городах пенный алкогольный напиток оказался дешевле. Так, в Москве показатель составил 232 рубля за литр (плюс 7 процентов год к году), а в Санкт-Петербурге — 216 рублей (плюс 17 процентов).

Основной причиной подорожания пива в России эксперты назвали рост акцизов. За последнее время они увеличились с 26 до 30 рублей за литр. В целом данные по продажам указывают на сокращение объемов потребления пива в стране. По итогам первого квартала реализация этого алкогольного напитка в денежном выражении выросла на 20,7 процента, тогда как в физическом — лишь на 2,4 процента.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса проверки контрагентов «Контур.Фокус» сообщила, что в России запретили варить пиво и пивные напитки в общей сложности 35 заводам. Их юрлица были исключены из реестра производителей пива, сидра, пуаре и медовухи. Главными причинами стали несоответствие адреса, отсутствие документов на оборудование, договора аренды помещения.

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