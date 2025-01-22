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08:33, 22 января 2025Экономика

В России запретили варить пиво 35 заводам

«Контур.Фокус»: В 2024 году из реестра производителей пива исключили 35 юрлиц
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В 2024 году в России исключили 35 юрлиц из реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Об этом со ссылкой на данные сервиса проверки контрагентов «Контур.Фокус» сообщает газета «Ведомости».

Причинами, по которым предприятиям запретили варить пиво, стали несоответствие адреса, отсутствие документов на оборудование, договора аренды помещения и другие факторы. При этом Росалкотабакконтроль в общей сложности подал 120 исков на исключение компаний из реестра, но успели рассмотреть лишь 81 заявление.

После запуска работы реестра в сентябре 2023 года в него автоматически включили всех пивоваров, теперь же их проверяют на предмет соответствия обязательным требованиям.

Исключение из реестра означает запрет на производство и реализацию напитков, отметила директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева, что фактически означает остановку деятельности компании до устранения выявленных нарушений. Это приводит к значительным убыткам и в ряде случаев может завершиться банкротством производителя.

По словам независимого эксперта по алкогольному рынку Алексея Небольсина, с момента запуска реестра фактическое число исключенных из него предприятий составляет 380 юрлиц. До июля 2025 года их количество производителей в реестре вырастет еще на 100, допустил он.

По итогам первых восьми месяцев прошлого года сообщалось о снижении выпуска слабоалкогольных напитков в России почти на треть (32,1 процента), до 8,95 миллиона декалитров. При этом общее производство спиртосодержащей и алкогольной продукции (кроме пива, сидра, пуаре и медовухи) росло на 8,5 процента. По мнению доцента кафедры менеджмента Президентской Академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговского, объемы выпуска слабоалкогольных напитков на фоне повышения акцизов, упадут в 2025 году еще не менее чем на 40 процентов.

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