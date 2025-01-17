В России спрогнозировали дальнейшее сокращение выпуска слабоалкогольных напитков

Эксперт Черниговский: Производство слабоалкогольных коктейлей снизится на 40 %

Объемы выпуска слабоалкогольных напитков после резкого снижения, произошедшего в РФ на фоне повышения акцизов, упадут в 2025 году еще не менее чем на 40 процентов, считает доцент кафедры менеджмента Президентской Академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский. Его мнение приводит радиостанция «Говорит Москва».

Эксперт уточнил, что если раньше «акциз на эту баночку 0,5 литра равнялся 23 рублям», то с 1 мая 2024 года он вырос до 70 рублей, на фоне чего поднялись цены и снизились розничные продажи коктейлей.

«Я уверен, что сокращение продолжится», — спрогнозировал специалист, говоря о производстве таких напитков.

По итогам первых восьми месяцев прошлого года сообщалось о снижении выпуска слабоалкогольных напитков в России почти на треть (32,1 процента), до 8,95 миллиона декалитров. При этом общее производство спиртосодержащей и алкогольной продукции (кроме пива, сидра, пуаре и медовухи) росло на 8,5 процента.

Согласно данным по итогам всего 2024 года, выпуск алкоголя в РФ все же сократился — на 1,8 процента. Снижение показателя зафиксировали третий год подряд. Сильнее всего упало производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта, слабоалкогольной и плодовой алкогольной продукции — год к году показатели снизились на 64,8, 56,1 и 50,4 процента соответственно.