Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:47, 17 января 2025Экономика

В России спрогнозировали дальнейшее сокращение выпуска слабоалкогольных напитков

Эксперт Черниговский: Производство слабоалкогольных коктейлей снизится на 40 %
Дмитрий Воронин

Фото: Sergey Ryzhov / Shutterstock / Fotodom  

Объемы выпуска слабоалкогольных напитков после резкого снижения, произошедшего в РФ на фоне повышения акцизов, упадут в 2025 году еще не менее чем на 40 процентов, считает доцент кафедры менеджмента Президентской Академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский. Его мнение приводит радиостанция «Говорит Москва».

Эксперт уточнил, что если раньше «акциз на эту баночку 0,5 литра равнялся 23 рублям», то с 1 мая 2024 года он вырос до 70 рублей, на фоне чего поднялись цены и снизились розничные продажи коктейлей.

«Я уверен, что сокращение продолжится», — спрогнозировал специалист, говоря о производстве таких напитков.

По итогам первых восьми месяцев прошлого года сообщалось о снижении выпуска слабоалкогольных напитков в России почти на треть (32,1 процента), до 8,95 миллиона декалитров. При этом общее производство спиртосодержащей и алкогольной продукции (кроме пива, сидра, пуаре и медовухи) росло на 8,5 процента.

Согласно данным по итогам всего 2024 года, выпуск алкоголя в РФ все же сократился — на 1,8 процента. Снижение показателя зафиксировали третий год подряд. Сильнее всего упало производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта, слабоалкогольной и плодовой алкогольной продукции — год к году показатели снизились на 64,8, 56,1 и 50,4 процента соответственно.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Франция обвинила Россию в попытке устрашения самолета-разведчика

      Российские войска установили контроль над еще одним населенным пунктом в ДНР

      Грабитель попытался сжечь лжеудостоверение полиции во время штурма Росгвардии

      США отложили производство самолета T-7

      Опальному принцу Гарри согласились предоставить вооруженную охрану на родине

      В России спрогнозировали дальнейшее сокращение выпуска слабоалкогольных напитков

      Поджог вертолета на московском аэродроме сняли на видео от имени ГУР Украины

      В России продлили бесплатный проезд по платным трассам одной категории водителей

      Полицейские задержали охранника ТЦ за кражу ноутбука у уснувшего в туалете россиянина

      Следственный комитет предъявил Моргенштерну обвинение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше