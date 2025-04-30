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17:41, 30 апреля 2025Экономика

Россияне стали покупать существенно меньше пива

Росалкогольтабакконтроль: Продажи пива в январе-марте сократились на 13 %
Дмитрий Воронин

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Розничные продажи пива в России снизились в первом квартале 2025 года на 13 процентов по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, до 137,191 миллиона декалитров. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля сообщает РИА Новости.

Столь существенное снижение закупок пива в российских магазинах в ведомстве объяснили их «техническим характером, связанным с изменением структуры учета».

Продажи пивных напитков, а также сидра, медовухи и пуаре напротив выросли — на 2 процента и 13,6 процента соответственно. И если пивных напитков реализуется в РФ даже больше, чем пива — 157,902 миллиона декалитров, то на все остальные приведенные позиции приходится только 2,64 миллиона декалитров.

Пиво за год, к марту 2025-го, подорожало на 15 процентов, благодаря чему средняя цена литра напитка достигла в российской рознице 165 рублей. С января в стране выросли с 0,1 до 1 евро за литр пошлины на импорт этого вида слабоалкогольной продукции из недружественных РФ стран, что заставило отечественных закупщиков начать поиски пива на необычных рынках вроде ЮАР или Доминиканы.

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