Россиян задумали удивить пивом из Африки и Бразилии

РБК: В Россию собрались ввозить пиво из Бразилии и ЮАР

Российский импортер «Глобал Импорт» подал декларацию соответствия на серийные поставки пива из Южно-Африканской Республики (ЮАР) и Бразилии от ранее не представленных на отечественном рынке брендов. Об этом со ссылкой на размещенные в базе Росаккредитации соответствующие декларации сообщает РБК.

Речь идет о светлом пиве Striped Horse крепостью 5 процентов и Devil's Peak крепостью 4 процента от южноафриканской Signal Hill Products, а также южноамериканском Yellow Hops крепостью 4,8 процента, которое производит компания Industria Nacional De Bebidas.

Расширение географии ввоза пива из-за рубежа — ранее, например, российские импортеры заявили о поставках пива из Доминиканы и Вьетнама — связывают с ростом в 2025 году импортных пошлин на этот вид слабоалкогольной продукции из недружественных РФ стран с 0,1 до 1 евро за литр. Также эксперты связывают задуманные шаги ретейлеров с желанием «удивлять потребителя». «Такие поставки не смогут значительно увеличить объемы импортного пива в России, все равно они будут крайне незначительные, в пределах нескольких процентов рынка. Но экзотика при этом всегда интересна», — полагает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

Ранее на этой неделе стало известно, что Россия обложит повышенными пошлинами духи, пудру и ряд других наименований парфюмерно-косметической продукции, поставляемой из недружественных государств. При этом некоторые ее виды из Италии и Франции попадут под пошлины не в 35, а в 20 процентов.