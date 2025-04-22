Россия обложит повышенными пошлинами духи и пудру из недружественных стран

Минпромторг: Духи и пудру из недружественных стран обложат повышенной пошлиной

Действие повышенной таможенной пошлины в размере 35 процентов постановлением правительства РФ будет распространено на перечень ввозимой из недружественных стран парфюмерно-косметической продукции. Об этом со ссылкой на российский Минпромторг сообщает ТАСС.

В ведомстве указали, что под ограничения попадут духи, туалетная вода, косметические средства для ухода за кожей, средства для макияжа губ, средства для волос, а также пудра.

При этом, уточняет агентство, французские духи, туалетная вода и средства для волос при ввозе в страну теперь будут облагаться пошлиной в размере 20, а не 35 процентов. Такой же она окажется для поставляемых из Италии средств для макияжа губ, а также для пудры из обеих этих стран. В связи с указанными пошлинами предусмотрены также исключения для продукции из Венгрии, Словакии и Кореи.

Дополнительные импортные пошлины на ввоз отдельных товаров из недружественных стран установлены постановлением правительства от 7 декабря 2022 года. В перечень подпадающих под них видов продукции входят, в частности, парфюмерия и бытовая химия. В июле 2024-го в список внесли и кондитерские изделия. Срок действия доппошлин в настоящее время установлен до конца 2025 года.

Благодаря мере, отметили в Минпромторге, российское производство в соответствующем сегменте рынка выросло на 22 процента в 2024 году к уровням предыдущего.