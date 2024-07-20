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06:30, 20 июля 2024Экономика

Россия повысила пошлины на сладости из недружественных стран

Кабмин РФ повысил пошлины на часть сладостей из недружественных стран до 35 %

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Правительство России повысило пошлины на отдельные виды сладостей и кондитерских изделий из недружественных стран. Соответствующее постановление опубликовано на портале нормативно-правовых актов.

Согласно документу, ставка ввозных таможенных пошлин составит 35 процентов на резинки и желе, леденцовую карамель, тоффи и сухое печенье. Пошлина за килограмм шоколадных конфет, вафель и кондитерских изделий из сахара, содержащие какао составит 0,73 евро, на печенье, покрытое шоколадом и вафли — 0,35 евро за 1 килограмм.

Пошлина на другие виды печенья установлена кабмином в размере 35 процентов, на какаосодержащие продукты в брикетах, пластинках и т.д. — 0,6 евро за килограмм (кроме Литвы, Латвии и Эстонии).

Кроме того, власти ввели повышенные ввозные пошлины 35 процентов на свинцовые аккумуляторы из недружественных государств.

Постановление вступит в силу через семь дней после его опубликования и будет действовать до 31 декабря 2024 года включительно.

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года шоколад в России подорожал на 15 процентов за счет увеличения затрат производителей какао-бобового сырья во всем мире, однако спрос на продукцию не падает. Российские кондитеры предупреждали о росте цен на 10-20 процентов еще весной.

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      Марина Совина
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