Трамп пригрозил лишить Иран возможности торговать нефтью

Трамп: Администрация США готова лишить Иран возможности экспортировать нефть

Администрация США готова лишить Иран возможности экспортировать нефть, если Тегеран не пойдет на сделку. Об этом на саудовско-американском инвестиционном форуме в Эр-Рияде заявил американский президент Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС.

Вашингтон намерен принять все необходимые меры, чтобы не дать Ирану заполучить ядерное оружие. И если сторонам не удастся достичь договоренности по ядерной программе, Белый дом готов отрезать исламскую республику от торговли нефтью.

«Если руководство Ирана отвергнет эту оливковую ветвь и продолжит нападать на своих соседей, тогда у нас не останется другого выбора, кроме как оказать массированное максимальное давление, доведя экспорт иранской нефти до нуля, как я уже делал раньше. Как вы знаете, они были практически банкротом из-за того, что я сделал», — пригрозил Трамп.

Ранее Трамп исключил Израиль из числа участников переговоров по нормализации отношений с Ираном и Саудовской Аравией. Причиной этого, по мнению Financial Times, стали планы Ирана по возобновлению военной операции в секторе Газа.